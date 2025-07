Prenestino oltre 20 feriti nell' esplosione del distributore Aperta un' inchiesta il messaggio di Meloni

Un'esplosione devastante ha scosso questa mattina il cuore del Prenestino, in via dei Gordiani, mettendo a rischio molte vite. Oltre 20 persone sono rimaste ferite, tra cui cittadini e operatori di emergenza. La zona, densamente popolata, poteva trasformarsi in una vera e propria strage. La sindaca Meloni ha immediatamente lanciato un messaggio di vicinanza e sicurezza: l'inchiesta mira a chiarire le cause di questa tragedia.

Un'esplosione devastante, in una zona densamente abitata. Poteva essere una strage lo scoppio di un distributore e deposito di gas gpl in via dei Gordiani, zona Prenestino, questa mattina alle 8. Sono più di una ventina i feriti. Cinque persone sono state portate in ospedale. Sarebbero rimasti feriti nove poliziotti, un autista dei vigili del fuoco e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l'incendio. L'esplosione ha coinvolto una cisterna di deposito di GPL. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza con la chiusura delle strade circostanti. Il tetto della cisterna è stato scaraventato a oltre 300 metri di distanza e si sono registrate successive esplosioni, mentre i vigili del fuoco, al lavoro in condizioni estremamente difficili, stanno cercando di domare un denso fumo nero visibile da chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prenestino, oltre 20 feriti nell'esplosione del distributore. Aperta un'inchiesta, il messaggio di Meloni

