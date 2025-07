Roma incendio ed esplosione in zona Centocelle | A fuoco una pompa di benzina 8 poliziotti feriti

Un incendio devastante e un'esplosione scuotono Centocelle, a Roma, dove una pompa di benzina e deposito GPL sono stati coinvolti in un grave incidente. I residenti si sono svegliati con il boato e il fumo nero che si alza nel cielo, mentre otto poliziotti sono rimasti feriti nel tentativo di gestire la crisi. La situazione è ancora sotto controllo, ma gli sforzi per domare le fiamme sono in corso: la città segue con apprensione gli sviluppi.

Un incendio si sta sviluppando in questi minuti a Centocelle. Alcuni residenti riferiscono di un rogo in una pompa di benzina che funziona anche come deposito di Gpl all’altezza di villa De Sanctis. L’incidente è avvenuto ad un distributore di benzina in via dei Gordiani 32, al Prenestino ed ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l’incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. Tra i feriti un pompiere, otto poliziotti e alcuni passanti. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: benzina - incendio - centocelle - pompa

Avvolto dalle fiamme mentre fa benzina a Monteverde a Roma, gravissimo dopo l'incendio al SUV - Un uomo è rimasto gravemente ustionato mentre faceva benzina a Monteverde, Roma, a causa di un incendio che ha coinvolto il suo SUV.

Roma, incendio ed esplosione in zona Centocelle: «A fuoco una pompa di benzina» - Open Vai su X

Roma, incendio ed esplosione in zona Centocelle: «A fuoco una pompa di benzina». 8 poliziotti feriti; Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città ; Esplode distributore di benzina: ci sono diversi feriti.

Esplosione Roma, cosa è successo: l'ipotesi della pompa di una cisterna staccata, l'incidente poco prima: la ricostruzione - Questa mattina un incidente a un distributore in via dei Gordiani, nel quartiere Centocelle di Roma, ha provocato una forte esplosione nell'area: il boato è stato sentito in tutta ... Come scrive msn.com

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: almeno 10 feriti - Un forte boato è stato avvertito in molti quartieri della capitale in seguito all'esplosione avvenuta alle 8 a un distributore di benzina, al Prenestino, in zona Gordiani. Riporta ansa.it