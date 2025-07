Trolley zaino e auto aziendale | a Milanello è scattato l' Allegri-bis E il primo ad arrivare è

A Milanello, il ritorno di Allegri inizia con entusiasmo: lo storico tecnico rossonero torna al centro sportivo di Carnago dopo 11 anni, dando il via alla nuova stagione. Con il primo giorno di test ufficiali, Gabbia si distingue come il più puntuale tra i calciatori, mentre trolley, zaini e auto aziendali pronti a muoversi verso nuove sfide. Un avvio che promette grandi emozioni e successi per il Milan.

Il tecnico rossonero è tornato nel centro sportivo di Carnago 11 anni dopo. Oggi prima giornata di test: Gabbia il più mattiniero del gruppo.

