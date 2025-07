VIP di squid game | il mistero senza senso della terza stagione

La terza stagione di Squid Game ha riacceso il dibattito sulla rappresentazione dei VIP, protagonisti di un racconto che molti trovano insensato e forzato. Le critiche si concentrano sulla loro caratterizzazione, troppo stereotipata, e sulle azioni che sembrano contraddire la coerenza narrativa delle stagioni precedenti. L’evoluzione della figura dei VIP rispecchia un tentativo di approfondimento che, però, rischia di perdere il pubblico tra ambiguità e incoerenza. Ma questa scelta può davvero arricchire la saga o peggiora solo la percezione complessiva?

