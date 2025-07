Scarsa igiene e alimenti conservati male | chiusi due bar di Bergamo e un market di Romano

A chiudere le porte sono stati due bar di Bergamo e un market di Romano, sospendendo immediatamente l’attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie. I controlli dei Carabinieri del Nas di Brescia hanno evidenziato situazioni di rischio che mettono in pericolo la salute dei clienti. Questi interventi sottolineano l’importanza di mantenere elevati standard di sicurezza alimentare, rendendo ancora più urgente rafforzare le normative e la vigilanza nel settore.

I Carabinieri del Nas di Brescia hanno chiuso tre attività di bar e ristorazione a Bergamo e Provincia per gravi carenze igienico sanitarie. I controlli hanno permesso di rilevare diverse gravi violazioni in materia di rispetto della “sicurezza alimentare” in ben sette esercizi pubblici, criticità tali da rendere necessario l’intervento dell’autorità sanitaria che, in tre casi, ha disposto l’immediata sospensione del servizio. A chiudere le serrande per ripristinare condizioni appropriate sono stati costretti i titolari di due bar di Bergamo e di un minimarket di Romano di Lombardia. Nei loro frigoriferi i militari hanno trovato alcuni alimenti (pane e dolciumi, soprattutto) congelati “alla buona”, all’interno di comuni buste per la spesa, e altri conservati senza alcuna indicazione in ordine ai tempi di preparazione e consumo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it