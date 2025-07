Superman | il Daily Beast infrange l' embargo con una feroce stroncatura e poi cancella tutto

L'embargo su Superman è stato infranto in modo clamoroso dal Daily Beast, che ha pubblicato una recensione negativa cinque giorni prima del rilascio ufficiale, per poi cancellarla in fretta. Tuttavia, nel mondo digitale nulla si perde veramente, e l'articolo rimane impresso nella memoria collettiva. La rete non dimentica, e questa vicenda solleva molte domande sulla gestione delle anticipazioni e sulla trasparenza nell'industria dell'intrattenimento.

L'embargo su Superman è stato violato con l'apparizione in rete di una recensione decisamente negativa che è stata poi cancellata. Il rigoroso embargo sulle recensioni di Superman è stato violato per errore dal Daily Beast, che ha pubblicato una feroce stroncatura cinque giorni prima del previsto per poi cancellarla rapidamente. Ma si sa che internet non perdona e conserva tutto. L'articolo è stato cancellato dopo appena cinque minuti, ma il danno ormai era fatto. La recensione è stata diffusa in rete integralmente gettando nel panico l'ufficio stampa di Warner Bros. Il motivo? Il titolo, cattivissimo, del pezzo: Il terribile nuovo film di Superman è l'ultimo chiodo nella bara per il genere dei supereroi Le prime impressioni su Superman Mentre le . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: il Daily Beast infrange l'embargo con una feroce stroncatura e poi cancella tutto

