Roma | esplosione cisterna gas Prenestino oltre 20 feriti

Una violenta esplosione presso un distributore di gas in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato oltre 20 feriti, tra cui poliziotti e civili. L’incidente ha scatenato un’immediata risposta di soccorso e evacuazioni rapide. La città si stringe attorno alle vittime, mentre le autorità indagano sulle cause di questa grave emergenza, che ha acceso i riflettori sulla sicurezza degli impianti industriali.

Roma, 4 lug. (LaPresse) – Sono una ventina le persone rimaste ferite, accertate finora, nell'esplosione della cisterna di Gpl in un distributore e deposito in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Tra i feriti dieci poliziotti, operatori delle forze dell'ordine e alcuni passati. Nel corso delle prime operazioni di soccorso successive all'esplosione, i carabinieri intervenuti hanno prontamente evacuato l'area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti, che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi condotto all'ospedale Vannini.

