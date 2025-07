Orlando Bloom e Katy Perry parlano per la prima volta della rottura | lui cita Jung lei quasi piange sul palco

Dopo dieci anni di amore, Orlando Bloom e Katy Perry affrontano pubblicamente la fine della loro relazione, cercando di mantenere la calma e la serenità nonostante l’attenzione mediatica. Lui cita Jung per riflettere sulla crescita personale, lei quasi scoppia a piangere sul palco, ma entrambi ribadiscono il loro impegno come genitori. Questa dichiarazione segna un nuovo capitolo, dimostrando che anche nelle sfide, la maturità e il rispetto prevalgono.

Dopo la conferma della fine della loro relazione dopo 10 anni di frequentazione, i due hanno dichiarato che si concentreranno sull'essere genitori Orlando Bloom e Katy Perry hanno parlato per la prima volta della fine della loro relazione con alcune dichiarazioni con cui sperano di sgonfiare l'attenzione mediatica verso l'argomento. In una dichiarazione condivisa giovedì con Entertainment Weekly, i rappresentanti dell'attore e della cantante hanno cercato di fare chiarezza sulla loro recente rottura: "I rappresentanti hanno confermato che Orlando e Katy hanno spostato la loro relazione negli ultimi mesi per concentrarsi sulla co-genitorialità". 🔗 Leggi su Movieplayer.it