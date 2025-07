Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante tetto volato a 300 metri | 21 feriti I residenti | Volavano pezzi di vetro e ferro

Una potente esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle 8:18, provocando il volo di tetto a oltre 300 metri e danni ingenti ai palazzi circostanti. L’incidente, avvenuto in un deposito di gas e carburante, ha ferito 21 persone e disperso pezzi di vetro e ferro in tutta la zona, dall’Eur al Trieste. Le autorità hanno immediatamente avviato un’indagine per chiarire le cause di questa drammatica esplosione.

Lo scoppio, alle 8 e 18, sentito distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Danni ai palazzi circostanti, avviata un'indagine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante, tetto volato a 300 metri: 21 feriti. I residenti: «Volavano pezzi di vetro e ferro»

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - deposito - carburante

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti. Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione d Vai su X

Esplosione a Roma, scoppia un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32: gente in fuga. Boato udito in tutta la cittĂ . Otto poliziotti e un vigile del fuoco feriti; Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi feriti; L'istante dell'esplosione a Roma: il boato assordante, l'incendio, le sirene.

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti - Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Da msn.com

La diretta video da Roma dopo l'esplosione di un deposito di gas e carburante - Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est della Capitale. Lo riporta video.corriere.it