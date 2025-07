Esplosione Distributore Benzina Roma | 21 Feriti Boato al Prenestino Danni Estesi

Una notte drammatica a Roma, quando un’esplosione devastante presso un distributore di benzina nel quartiere Prenestino ha scosso la città, lasciando dietro di sé feriti e danni estesi. Il forte boato ha risvegliato l’intera comunità, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per gestire l’emergenza. Di seguito i dettagli e gli sviluppi di questa ennesima emergenza che ha sconvolto la capitale.

Esplosione Distributore Benzina Roma: 21 Feriti e Danni Estesi al Prenestino. Un forte boato ha squarciato il silenzio nella notte romana, proveniente da un distributore di benzina a Roma, in zona Prenestino. L’esplosione, avvenuta poco dopo la mezzanotte, ha causato un’onda d’urto che si è propagata per molti quartieri della Capitale, generando panico e allarme. Il bilancio provvisorio parla di 21 feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni, ma i danni materiali sono ingenti. Il Boato al Prenestino e L’Intervento dei Soccorsi. Testimonianze da diverse aree di Roma confermano di aver avvertito chiaramente il boato, segno della violenza dell’ esplosione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Esplosione Distributore Benzina Roma: 21 Feriti, Boato al Prenestino, Danni Estesi

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - benzina - roma

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: i ladri cercano di colpire il distributore automatico di 'gratta e vinci' - Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, Borgaro Torinese è stata scossa da un'esplosione che ha lasciato i residenti increduli.

Seguo con attenzione le conseguenze dell’esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, a Roma. Ho sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e resto in costante contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovan Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città; Esplode distributore di benzina: ci sono diversi feriti; Roma, esplosione distributore di benzina Prenestino: almeno 10 feriti (fra cui 8 poliziotti). Il boato avverti.

Esplosione in un distributore di benzina a Roma, la colonna di fumo sopra la città - Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est della Capitale, visibile i ... Da msn.com

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: almeno 10 feriti - Un forte boato è stato avvertito in molti quartieri della capitale in seguito all'esplosione avvenuta alle 8 a un distributore di benzina, al Prenestino, in zona Gordiani. Scrive ansa.it