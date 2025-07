Terza corsia tra Incisa e Valdarno Le Liste Civiche Sangiovannesi all' attacco

Le Liste Civiche Sangiovannesi tornano all'attacco sulla questione della terza corsia tra Incisa e Valdarno, rivendicando un percorso iniziato nel 2018 per sollecitare interventi infrastrutturali essenziali. Un'ambizione condivisa da molti cittadini, che ora chiedono azioni concrete per migliorare la viabilità e garantire uno sviluppo sostenibile. La battaglia è aperta: il futuro dell'autostrada si gioca anche in questa fase decisiva.

Arezzo, 04 luglio 2025 – Torna al centro del dibattito la questione della terza corsia dell'Autostrada A1 nel tratto Incisa Reggello–Valdarno. Con una nota diffusa nelle ultime ore, ale Liste Civiche Sangiovannesi rivendicano il percorso avviato già nel 2018, con una raccolta firme e un consiglio comunale straordinario e aperto al pubblico organizzato per denunciare l'urgenza di interventi infrastrutturali adeguati e ottenere opere compensative per il territorio. "Le nostre proposte - si legge nella nota - sono sempre state chiare e fondate. Eppure, come troppo spesso accade, vennero derise. Ci fu persino chi, con tono ironico, affermò che le biciclette non vanno in autostrada, per giustificare il rifiuto della nostra proposta di realizzare una passerella ciclopedonale al ponte Ipazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terza corsia tra Incisa e Valdarno. Le Liste Civiche Sangiovannesi all'attacco

