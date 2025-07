Bimba di 3 anni colpita da un tumore salvata grazie a due delicatissimi interventi

Una storia di coraggio e speranza che dimostra come la collaborazione tra strutture di eccellenza possa fare la differenza. La piccola paziente, colpita da un tumore inaspettato, ha affrontato due delicatissimi interventi grazie all’impegno congiunto di Monasterio e Meyer. Il suo percorso, segnato da determinazione e professionalità , si trasforma in un esempio di umanità e speranza per tutte le famiglie coinvolte. La sua battaglia è una vittoria che va oltre i confini delle cure mediche.

Firenze, 4 luglio 2025 - Monasterio e Meyer uniscono le forze per donare una speranza a una piccola paziente oncologica.  La bimba di soli 3 anni, a cui gli specialisti del Meyer hanno diagnosticato un tumore, è stata operata all’Ospedale del Cuore due volte, una prima volta in emergenza, con un intervento salvavita, la seconda volta per l’asportazione del tumore. La piccola, originaria del grossetano, si è sentita male improvvisamente, un sabato pomeriggio, accusando fortissimi dolori addominali. All’Ospedale di Grosseto i medici hanno immediatamente compreso la gravitĂ del quadro clinico e attivato la rete pediatrica regionale; così, la bambina è stata trasferita d’urgenza al Meyer. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimba di 3 anni colpita da un tumore, salvata grazie a due delicatissimi interventi

