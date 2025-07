Pogacar stuzzica Vingegaard sul Tour de France | C'è tensione Lui più forte nelle salite lunghe? Vero

Il Tour de France 2025 si avvicina, e la tensione tra i favoriti è già palpabile. Pogacar, campione uscente, non si nasconde nel definire la sua superiorità nelle salite lunghe, ma non manca di stuzzicare Vingegaard, il suo avversario più agguerrito. La rivalità tra i due promette uno spettacolo emozionante: chi alzerà la maglia gialla a Parigi? L’attesa è ormai alle stelle.

Il Tour de France 2025 è alle porte e Tadej Pogacar si ripresenta d campione uscente e principale favorito per la maglia gialla da alzare a Parigi in prossimo 17 luglio. Lo sloveno in conferenza non si è nascosto, elogiando però anche il primo dei suoi avversari, Vingegaard. "C'è una bella rivalità con Jonas, non vedo l'ora che tutto inizi. Sarà un mese spettacolare per tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it