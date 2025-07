Una serata in omaggio al tartufo e alla cucina a base di tartufo

Una serata dedicata al tartufo e alla sua raffinata cucina, un’occasione unica per riscoprire i sapori autentici delle Valli Aretine. Promossa dall’ATVA - Associazione Tartufai delle Valli Aretine, questa cena di inizio estate invita tutta la cittadinanza a immergersi nella cultura gastronomica di questa pregiata eccellenza del bosco. L’appuntamento è fissato...

Arezzo, 4 luglio 2025 – . A promuoverla è l’ATVA - Associazione Tartufai delle Valli Aretine che rinnova uno degli appuntamenti maggiormente partecipati del proprio programma annuale, con la cena di inizio estate che offrirà un momento aperto all’intera cittadinanza per approfondire e degustare la cultura gastronomica collegata a questa specialità di bosco. L’appuntamento è fissato per le 19.30 di venerdì 4 luglio al ristorante Fuori Menù di Arezzo dove verranno proposti piatti studiati per esaltare il valore e l’unicità dei tartufi locali trovati e selezionati dai soci cavatori della stessa ATVA. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una serata in omaggio al tartufo e alla cucina a base di tartufo

In questa notizia si parla di: tartufo - serata - omaggio - cucina

Notte al Mutart 2025 – Una serata dedicata al tartufo nero estivo Sabato 14 giugno 2025, dalle ore 18.00 alle 19.30, torna l’atteso appuntamento con “Notte al Mutart”, l’evento promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione per celebrare l’inizio della st Vai su Facebook

Una serata in omaggio al tartufo e alla cucina a base di tartufo; Una serata in omaggio al tartufo e alla cucina a base di tartufo; Il concerto di Noemi, sagre, tartufo e poi c'è Vincenzo Schettini con “La fisica dell’estate”: gli eventi.

Una serata in omaggio al tartufo e alla cucina a base di tartufo - 30 di venerdì 4 luglio al ristorante Fuori Menù di Arezzo dove verranno proposti piatti studiati per esaltare il valore e l’unicità dei tartufi locali trovati e ... Secondo lanazione.it

Come utilizzare il tartufo in cucina: 5 abbinamenti per non sbagliare - MSN - Non è un prodotto che si trova così facilmente, ha un. Da msn.com