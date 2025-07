Dal museo storico d’impresa al retail come cambiano i luoghi di lavoro

Dalle antiche mura dei musei storici d’impresa ai moderni spazi di retail, i luoghi di lavoro stanno evolvendosi per riflettere l’identità e i valori di ogni azienda. Questi ambienti non sono più semplici spazi funzionali, ma strumenti strategici di comunicazione e cultura aziendale. Scopriamo come il design e l’organizzazione degli spazi contribuiscano a raccontare storie, rafforzare il brand e innovare il modo di lavorare.

Ogni impresa di successo ha una sua storia e brand identity; anche gli ambienti di lavoro raccontano però l'aderenza di un'azienda a dei valori precisi. Sempre più realtà scelgono di imprimere quei valori nei luoghi di organizzazione del lavoro, come uffici, sedi operative, musei d'impresa, showroom, poli di innovazione e progetti di riqualificazione .

