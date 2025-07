Roma esplosione in un distributore benzina | diversi feriti

Una potente esplosione ha scosso questa mattina via dei Gordiani a Roma, lasciando diversi feriti e suscitando grande preoccupazione tra i residenti. L’incidente, causato dall’urto di un camion su una cisterna presso un distributore di benzina, ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. La città si mobilita ora per gestire le conseguenze di questa drammatica emergenza e garantire la sicurezza di tutti.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l'esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l'incidente di un camion che aveva urtato una conduttura.

