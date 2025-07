TNA | Caos a iMPACT i DarkState di NXT debuttano attaccando Matt Cardona

L’atmosfera si fa sempre più calda nel mondo della WWE e della TNA, dove i Darkstate di NXT fanno il loro ingresso trionfale, sconvolgendo l’ambiente con un attacco a Matt Cardona. L’ormai noto “Indy God” aveva appena celebrato una vittoria, ma il nuovo fronte aperto dalla stable minaccia di cambiare le carte in tavola. La sfida è lanciata: sarà il debutto di una nuova era o solo l’inizio di un lungo scontro?

"The Indy God " ha appena ricevuto un'accoglienza decisamente poco amichevole da parte del nuovo problema della TNA. Matt Cardona era al massimo dell'entusiasmo dopo la sua vittoria contro Eddie Edwards nell'episodio del 3 luglio di TNA iMPACT, ma la sua celebrazione è durata poco.. @TheMattCardona is ALWAYZ READY to take on The System! #TNAiMPACT WATCH on TNA+: on YouTube: pic.twitter.comn9eLWPjUR7 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 4, 2025. @TheEddieEdwards SHUTS DOWN @TheMattCardona 's momentum with a Blue Thunder Bomb! #TNAiMPACT WATCH on TNA+: on YouTube: pic.twitter.comp0lhlT50ZZ — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 4, 2025 Pochi istanti dopo il match, complice anche un aiuto involontario di Brian Myers, le luci dell'arena si sono abbassate ed è scoppiato il caos.