Esplosione a Roma vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Un’onda di emergenza scuote Roma: un’esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani ha mobilitato i vigili del fuoco, che sono subito intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La scena, drammatica e caotica, vede protagonisti i nostri eroi in divisa al lavoro, mentre il bilancio si aggrava con otto poliziotti e un vigile del fuoco feriti. La città resta in allerta e in attesa di aggiornamenti.

Roma, 4 lug. (askanews) - I vigili del fuoco a lavoro a Roma dopo l'esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani. Nelle immagini le squadre impegnate a spegnere le fiamme nel deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento. Tra i feriti, al momento, risultano otto poliziotti e un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Esplosione a Roma, vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

In questa notizia si parla di: roma - fuoco - esplosione - vigili

Roma, giornata di fuoco: 60 incendi tra sterpaglie e boschi, evacuati due anziani - Roma si è trasformata in un inferno di fiamme, con circa 60 incendi divampati tra sterpaglie e boschi sin dalle prime ore del mattino.

#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti. Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione d Vai su X

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, una palazzina è crollata a causa di un'esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo, ferito ma non in maniera Vai su Facebook

Esplosione Roma, il video dei Vigili del Fuoco; Esplosione a Roma, a fuoco cisterna di gas: ci sono feriti - Video; Esplode distributore, feriti vigile fuoco e operatori 118.

Esplosione in un distributore di benzina a Roma, la colonna di fumo sopra la città - Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est della Capitale, visibile i ... Si legge su msn.com

Roma, il momento dell'esplosione in un distributore di gpl - L’ esplosione che ha coinvolto un distributore di benzina nel centro di Roma, ha causato anche diversi feriti tra vigili del fuoco, operatori sanitari del 118 e alcuni passanti. Lo riporta msn.com