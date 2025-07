Juventus Pogba Amerò sempre la Juve

Paul Pogba, simbolo di passione e lealtà, rinnova il suo amore eterno per la Juventus, club che lo ha cresciuto e plasmato come calciatore e uomo. Nonostante le polemiche e i cambi di maglia, il suo cuore batte ancora forte per i colori bianconeri, dimostrando che il legame con la Juventus va oltre il campo. Un amore che trascende il tempo e le scelte, perché alcune passioni sono semplicemente impossibili da dimenticare.

Pogba, amore eterno per la Juventus: “Questo club mi ha cresciuto” Paul Pogba, nonostante le polemiche relative al suo addio alla Juventus, non nasconde il profondo legame con il club bianconero. In un’intervista recente dopo il suo arrivo al Monaco, il francese ha dichiarato: “Ho sempre amato e amerò sempre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Pogba “Amerò sempre la Juve”

Pogba trova finalmente una squadra? Da dove può ripartire dopo la fine dell’avventura alla Juventus. Dialoghi in corso, aggiornamenti importanti - Dopo mesi di attesa e incertezze, finalmente si apre uno spiraglio per il ritorno di Paul Pogba in Francia.

Pogba rompe il silenzio: il suo legame con la Juventus è rimasto forte, ma con qualche crepa Nel giorno della sua nuova avventura con il Monaco, Paul Pogba ha raccontato in conferenza stampa cosa ha significato per lui il periodo buio della squalifica.

Anch'io amerò sempre Paul, ma qualsiasi sua analisi sul suo ritorno alla Juve non sarà mai abbastanza onesta se non inizierà con "ho fatto una marea di cazzate". Tutto il meglio Paul, ti ho voluto bene come a pochi, ho sofferto tantissimo quando te ne sei and