Ucraina massiccio attacco russo su Kiev almeno 8 feriti

La notte a Kiev è stata sconvolta da un massiccio attacco russo, con almeno otto feriti e numerosi edifici danneggiati in diversi distretti della capitale ucraina. L'azione, volto a colpire aree residenziali e obiettivi strategici, evidenzia la tensione crescente nella regione. Mentre le sirene di allarme suonano ancora, la situazione rimane critica e sotto stretta sorveglianza, sottolineando l'urgenza di una risposta internazionale coordinata.

Kiev, 4 lug. (askanews) - Nella notte, le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco su oltre una decina di obiettivi nella capitale ucraina, colpendo anche aree residenziali. Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev ha detto che almeno otto persone sono rimaste ferite e diversi edifici a più piani sono stati danneggiati in due distretti della città. La nuova ondata di attacchi è arrivata poche ore dopo una telefonata di quasi un'ora tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Trump, che si è detto "frustrato", ha ammesso che non è stato compiuto alcun progresso verso un accordo di cessate il fuoco, sottolineando lo stallo diplomatico e la crescente tensione sul fronte ucraino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev, almeno 8 feriti

