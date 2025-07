Roma Prenestino esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna oltre 20 feriti- VIDEO

Una violenta esplosione nel quartiere Prenestino di Roma ha scosso la città questa mattina, coinvolgendo un distributore di benzina e provocando numerosi feriti. L’incidente, causato dal distacco di una pompa dalla cisterna, ha generato un incendio che ha avvolto l’area, lasciando il traffico in tilt e la linea B della metro chiusa. Una terribile emergenza che ha messo in allerta tutta Roma, ecco cosa è successo.

Fortissima esplosione avvertita in tutta la capitale subito dopo le 8, poi finita in un incendio a una pompa di benzina nel quartiere di Prenestino. Aria irrespirabile nella zona, fumo e cenere su tutta Roma, almeno 10 feriti, linea B della metropolitana chiusa e traffico in tilt Forte esplos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma Prenestino, esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna, oltre 20 feriti- VIDEO

In questa notizia si parla di: roma - prenestino - benzina - pompa

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Roma Prenestino, esploso distributore di benzina a Villa De Sanctis per distacco pompa da cisterna, forte boato e colonna di fumo alta 200 metri - VIDEO Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Esplode pompa di benzina a Roma: feriti vigile del fuoco e soccorritori del 118; Esplosione a Roma, incendio in un distributore di benzina e Gpl; Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - La pompa di benzina esplosa, in via dei Giordani Roma, nell'immagine di Google Street View.

Esplode pompa di benzina a Roma: feriti vigile del fuoco e soccorritori del 118 - Erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura, quando c’è stata la deflagrazione. Lo riporta quotidiano.net

Incidente a un distributore di benzina, forte esplosione a Roma - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Da ansa.it