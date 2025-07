El Paìs celebra Inzaghi il re del contropiede Milinkovic-Savic | Corro più in Arabia Saudita che in Serie A

Il mondo del calcio si accende con l’energia di Inzaghi, il re del contropiede celebrato da El País, e la corsa infinita di Milinkovic-Savic in Arabia Saudita, che dice addio alla Serie A per nuove sfide. Mentre Al Hilal domina il Mondiale per club, il calcio internazionale vive momenti di grande passione e tensione, pronti a scrivere nuove pagine di storia. La partita di stasera tra Al Hilal e Fluminense promette spettacolo e colpi di scena che non lasciaranno indifferenti gli appassionati.

L’Al Hilal è fin qui l’assoluto vincitore del Mondiale per club fortemente voluto da Infantino, che sta ottenendo ascolti in tutta Europa eppure viene bistrattato dalla gran parte degli appassionati di football. Stasera la squadra di Simone affronterà il Fluminense nei primi quarti di finale. Dopo l’eliminazione del City (battuti 4-3 dai sauditi), non si parla che dell’Al Hilal. El Paìs celebra il club: “Sono il Real Madrid d’Asia”. Il quotidiano spagnolo elogia in particolare Simone Inzaghi: “ Lo hanno ingaggiato per 26 milioni di euro netti all’anno pochi giorni prima dell’inizio del Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - El Paìs celebra Inzaghi il re del contropiede. Milinkovic-Savic: «Corro più in Arabia Saudita che in Serie A»

In questa notizia si parla di: paìs - celebra - inzaghi - contropiede

El Paìs celebra Marotta, “il re del parametro zero: dietro le finaliste italiane di Champions c’è sempre lui” - Beppe Marotta, il "re del parametro zero", è il genio dietro le quattro finaliste italiane di Champions League negli ultimi dieci anni.