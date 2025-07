Metro B circolazione non attiva nella tratta Castro Pretorio – Laurentina Attivato un servizio di bus navetta

Se stai pianificando il tuo viaggio a Roma, tieni presente che la Metro B tra Castro Pretorio e Laurentina è temporaneamente sospesa a causa di un incidente a Centocelle. ATAC ha attivato un servizio di bus navetta per garantire la mobilità lungo questa tratta, mentre le linee Metro B e C sono chiuse. Restare aggiornati è fondamentale per evitare disagi e trovare soluzioni alternative rapide e affidabili.

Metro B e Metro C chiuse a causa dell’esplosione di un distributore di carburante a Centocelle La Metro B è chiusa nella tratta Castro Pretorio – Laurentina, sia in direzione Rebibbia (linea B) che in direzione Jonio (linea B1). A comunicarlo è ATAC, che segnala un servizio modificato e la sostituzione con bus navetta lungo l’intero tratto non attivo. La circolazione dei treni resta attiva solo da Castro Pretorio verso nord, in direzione Rebibbia e Jonio. Servizio sostitutivo: le fermate dei bus navetta. Per garantire il collegamento tra le stazioni della tratta interrotta, ATAC ha attivato un servizio di bus con le seguenti fermate: Castro Pretorio: via San Martino della Battaglia. 🔗 Leggi su Funweek.it

