Cerchiamo nuove storie da raccontare | parte la selezione per la seconda stagione del Podcast A Biz Story

Se hai una storia imprenditoriale da condividere, questa è la tua occasione: parte la selezione per la seconda stagione di A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia. Dopo il grande successo della prima stagione, siamo pronti a scoprire nuove voci, emozioni e successi del nostro Paese. Vuoi essere protagonista? Questa potrebbe essere la tua chance di ispirare e raccontare il tuo percorso!

Dopo il successo della prima stagione (oltre 250mila visualizzazioni ed un minutomediopuntata su Youtube di 1:45), A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia è pronto a tornare con nuovi episodi, nuove voci e nuove esperienze imprenditoriali. E questa volta, potresti esserci anche tu. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Cerchiamo nuove storie da raccontare: parte la selezione per la seconda stagione del Podcast A Biz Story.

