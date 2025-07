Aggressione razzista sul bus pestato da quattro giovani | Neg*o di me*da ti uccido so dove abiti

Un grave episodio di violenza razzista scuote la nostra comunità: quattro giovani tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati dopo aver aggredito un ragazzo sul bus, minacciandolo di morte con insulti discriminatori. Un gesto ignobile che evidenzia come l'odio e l'intolleranza continuino a minacciare la convivenza civile. La lotta contro ogni forma di razzismo resta una priorità, perché la solidarietà vince sempre sull'odio.

Hanno fra i 19 e i 21 i giovani che nelle ore scorse sono stati raggiunti da misure cautelari per aver accerchiato e pestato un ragazzo. "Ti uccido, neg*o", gli avrebbero detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pestato - giovani - uccido - aggressione

Pestato e lasciato per strada. Rissa tra giovani nella notte. Un 19enne finisce in ospedale - Una notte di paura e violenza scuote Perugia, quando un giovane di 19 anni viene brutalmente pestato e abbandonato in strada, vicino all’area di Piccione in festa.

Partinico, difende il figlio picchiato da due uomini e viene pestato a sua volta: muore a 45 anni; Omicidio Bologna, 19enne picchiato a morte in una rissa in strada. Indagati due giovani. La fidanzata: «Era un ragazzo dolcissimo, non aveva problemi con nessuno»; Artena, pretendono la pizza calda, fornaio pestato da un gruppo di giovani.

Brutali aggressioni alla Marina: «Noi pestati a sangue senza alcun motivo» - Le parole di una delle giovani vittime del "branco" che lo scorso marzo ha picchiato tre ragazzi, rapinandone uno, e devastato un locale ... Lo riporta msn.com

Ventiquattrenne pestato a Crotone, identificati tre giovani - MSN - A seguito della grave aggressione la Polizia di Stato ha individuato e identificato i responsabili del reato che sono stati ... Riporta msn.com