Cagliari trovato in mare cadavere di una donna al Poetto

Un drammatico ritrovamento scuote Cagliari: venerdì mattina, il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato rinvenuto in mare davanti alla spiaggia del Poetto, vicino alla torre spagnola. Mentre le indagini cercano di svelare l’identità della vittima, si intensificano anche le ricerche di un altro disperso a Cala Regina, lasciando la comunità nello sconcerto e nell’attesa di chiarimenti.

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato venerdì mattina in mare davanti alla spiaggia del Poetto, a Cagliari. Il ritrovamento all’altezza della sesta fermata, nelle vicinanze della torre spagnola. Non è ancora nota l’identità della donna, che stando alle prime notizie avrebbe circa 70 anni. Intanto, dopo la segnalazione di un turista tedesco, si cerca un altro disperso a Cala Regina, sempre nel golfo di Cagliari. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cagliari, trovato in mare cadavere di una donna al Poetto

In questa notizia si parla di: cagliari - donna - trovato - mare

Sedicenne senza patente investe donna con la moto in strada: gravissima 52enne a Cagliari - Un incidente drammatico scuote Cagliari: una sedicenne senza patente investe gravemente una donna di 52 anni sul ponte Emanuela Loi a Monserrato.

MARIANO AVEVA 16 ANNI, È STATO TROVATO MORTO IN MARE DOPO UNA FESTA IN SPIAGGIA Una festa in spiaggia finita in tragedia. È una delle ipotesi, ma le indagini per capire che cosa sia successo venerdì notte nell'arenile tra il porticcio Vai su Facebook

Cagliari, trovato in mare cadavere di una donna al Poetto - LaPresse; Cagliari, tragedia al Poetto: donna senza vita trovata in mare, si cerca un uomo a Cala Regina; Cagliari, tragedia al Poetto: recuperato in mare il corpo di una donna, un altro morto a Cala Regina.

Corpo di una donna recuperato in mare a Cagliari: avvistato dai bagnanti in spiaggia - Un corpo è stato recuperato questa mattina davanti alla spiaggia del Poetto a Cagliari. Si legge su leggo.it

Cagliari, tragedia al Poetto: recuperato in mare il corpo di una donna, un altro morto a Cala Regina - Il corpo di una donna di circa 70 anni è stato recuperato dalla guardia costiera questa mattina in mare al Poetto, all'altezza della sesta fermata. Secondo youtg.net