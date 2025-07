Ascensori funicolari e trenino | stop a raffica a Genova scatta la protesta

A Genova, il rallentamento degli ascensori, funicolari e trenino sta creando non pochi disagi, scatenando una forte protesta cittadina. I collauidi periodici sono arrivati tutti contemporaneamente, rendendo difficile la manutenzione a causa della carenza di pezzi di ricambio. La Regione promette tempi rapidi: “Riapriremo la Genova-Casella a luglio, almeno in parte”, offrendo un raggio di speranza per i pendolari e gli abitanti della zona.

Collaudi periodici arrivati tutti insieme e manutenzione difficile per la mancanza di pezzi di ricambio. La Regione: "Riaprire la Genova-Casella a luglio, almeno in parte".

A Genova i mezzi pubblici gratuiti per i residenti sono costati troppo - La nuova sindaca Silvia Salis ha messo in discussione la sostenibilità economica dell'iniziativa, voluta dalla precedente giunta di centrodestra ... Si legge su ilpost.it