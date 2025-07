Roma | esplosione deposito gas Prenestino Procura apre fascicolo

Una violenta esplosione nel deposito di gas e stazione di servizio in via dei Gordiani a Roma ha scatenato l’attenzione delle autorità. Mentre vigili del fuoco e polizia scientifica si occupano dei rilievi, la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo senza ancora ipotesi di reato o indagati, in attesa di chiarimenti. La città si interroga sulle cause e sulle conseguenze di questo episodio che ha scosso la capitale.

Roma, 4 lug. (LaPresse) – In attesa della prima informativa dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, che sta effettuando i rilievi, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, sull’esplosione che si è verificata nel deposito di Gpl e stazione di servizio in via dei Gordiani 34 a Roma. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La Procura ha disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: esplosione deposito gas Prenestino, Procura apre fascicolo

