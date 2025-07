Genova Trenitalia contro Amt sul biglietto treno+bus | Azione giudiziaria per ottenere il credito

Genova si infiamma tra Trenitalia e Amt: l’azienda delle Ferrovie dello Stato chiede con forza il rispetto del verdetto arbitrale del Cieli, che impone di versare subito quasi 10 milioni di euro. Una disputa che rischia di mettere in crisi ancora di più le casse della società comunale, lasciando i cittadini a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata battaglia legale.

L’azienda delle Fs chiede di onorare il verdetto del lodo arbitrale del Cieli: “Versino subito 9,86 milioni”. Ennesima tegola per la società comunale. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, Trenitalia contro Amt sul biglietto treno+bus: “Azione giudiziaria per ottenere il credito”

