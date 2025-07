Ancora 24 ore afa poi temporali grandine e meno caldo al Nord

L'afa tornerà a scuotere il Nord Italia, ma solo per 24 ore: poi arriveranno temporali, grandinate e un calo delle temperature. La canicola subtropicale che ha sconvolto le ultime settimane sta per lasciare spazio a un cambiamento epocale, annunciato da esperti come Mattia Gussoni. Prepariamoci a un vero e proprio ribaltone meteorologico, che cambierà volto al nostro clima e alle nostre giornate. La prossima settimana segnerà l'inizio di una nuova era climatica, all'insegna di frescura e skies più sereni.

La canicola subtropicale ha i giorni contati: un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà "un'importante svolta a livello emisferico" con il ritorno di temporali e grandinate. Lo afferma Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it specificando che "prima ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte città" e che "per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l'avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud". "Nel corso di oggi - osserva - raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ancora 24 ore afa poi temporali, grandine e meno caldo al Nord

