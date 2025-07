Giovanna Civitillo cacciata per fare un dispetto ad Amadeus? La Rai risponde a tono!

Una vicenda che ha scosso il mondo dello spettacolo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, viene esclusa da È Sempre Mezzogiorno, secondo alcuni come una mossa strategica della Rai per mandare un messaggio al conduttore. La decisione ha acceso il gossip e sollevato numerosi interrogativi sulle dinamiche interne della televisione pubblica. Ma cosa cela veramente questa scelta? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si immagini...

La notizia ha scosso il mondo televisivo e alimentato il gossip: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, non tornerà nella prossima stagione di È Sempre Mezzogiorno. Una scelta che, secondo Dagospia e il giornalista Giuseppe Candela, sarebbe tutt'altro che casuale. L'esclusione della showgirl dal programma di Antonella Clerici sarebbe infatti il frutto di una strategia dei vertici Rai per "colpire" indirettamente il marito, dopo il suo passaggio a Discovery. Ma la Rai, intercettate le polemiche, non è rimasta in silenzio e ha replicato con fermezza.