Liguria calano gli affitti brevi per le case delle vacanze | Portofino la meta più cara | Grafici

In Liguria, il sogno di una vacanza a Portofino si trasforma in un lusso sempre più sfuggente: gli affitti brevi per le case delle vacanze diminuiscono, ma i prezzi restano alle stelle. Secondo la Fiaip, molti proprietari sono spaventati dalle restrizioni comunali, riducendo l’offerta e facendo schizzare i costi. Una settimana per quattro persone nel borgo del Tigullio può arrivare a costare fino a 18 mila euro, rendendo Portofino la meta più cara di Italia.

La Fiaip: "Sempre più proprietari spaventati dalle restrizioni decise dai Comuni". Una settimana per 4 persone, nel borgo del Tigullio arriva a costare 18 mila euro.

