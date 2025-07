Ilya Sutskever è il nuovo Ceo di Safe Superintelligence

Il mondo dell’intelligenza artificiale si prepara a una svolta emozionante: Ilya Sutskever, co-fondatore di OpenAI e figura di spicco nel settore, diventa il nuovo CEO di Safe Superintelligence. Dopo aver lasciato la guida di OpenAI, Sutskever assume le redini di questa startup innovativa, segnando un capitolo cruciale nella corsa all’AI superintelligente. Il futuro si fa ancora più intrigante: scopriamo quali nuovi orizzonti potrebbe aprire questa nomina.

Cambio al vertice di Safe Superintelligence. Ilya Sutskever, ex numero due di Sam Altman nonché co-fondatore di OpenAI, ha infatti annunciato che assumerà l’incarico di Ceo della startup da lui stesso lanciata nel 2024 dopo l’addio alla madre di ChatGPT. Prenderà il posto di Daniel Gross che, come spiegato su X, ha lasciato l’azienda il 29 giugno per passare, secondo indiscrezioni americane, in Meta. «Non fa più ufficialmente parte di SSI», ha scritto sui social. «Siamo grati per il contributo iniziale e gli auguriamo il meglio per il suo prossimo impegno». Sutskever, che resterà alla guida del team tecnico, ha annunciato anche che Daniel Levy, co-fondatore della startup, assumerà l’incarico di presidente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ilya Sutskever è il nuovo Ceo di Safe Superintelligence

In questa notizia si parla di: ilya - sutskever - safe - superintelligence

Sutskever nuovo CEO di Safe Superintelligence: Gross passa a Meta; Sutskever alla guida di Safe Superintelligence, dopo che Meta ha sottratto il CEO Gross nella guerra dei talenti dell'AI; Sutskever alla guida di Safe Superintelligence dopo che Meta recluta il CEO Gross nella guerra dei talenti IA.

Sutskever nuovo CEO di Safe Superintelligence: Gross passa a Meta - Daniel Gross, ex CEO e cofondatore di Safe Superintelligence, entra a far parte del nuovo laboratorio di Meta dedicato alla superintelligenza artificiale. hwupgrade.it scrive

Sutskever to lead Safe Superintelligence after Meta poaches CEO Gross in AI talent war - Ilya Sutskever has taken over the reins of Safe Superintelligence (SSI), the artificial intelligence startup he launched last year, after losing CEO Daniel Gross to an intensifying talent war in the ... Come scrive msn.com