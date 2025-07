Bocce e tradizione | San Tommaso riscopre il piacere del gioco

San Tommaso si appresta a riscoprire il fascino delle tradizioni con la sesta edizione del suo amato Torneo di Bocce. Dal 14 al 17 luglio, il cuore pulsante del Bocciofilo si trasformerà in un palcoscenico di amicizia, competizione e allegria, consolidando un appuntamento che unisce generazioni e rafforza il senso di comunità . Preparatevi a vivere ancora una volta momenti indimenticabili in un contesto ricco di storia e passione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il quartiere di San Tommaso si prepara ad accogliere la sesta edizione del Torneo di Bocce, appuntamento ormai fisso nel calendario estivo delle iniziative promosse dal Comitato Festa Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. La manifestazione, in programma dal 14 al 17 luglio, si svolgerà come da tradizione presso il Bocciofilo di San Tommaso, cuore pulsante di una comunità che ogni anno risponde con entusiasmo a questa iniziativa all’insegna della convivialità , dello sport e della memoria popolare. Il torneo vedrà sfidarsi appassionati e curiosi in un clima di sano agonismo e allegria, riportando al centro dell’attenzione uno dei giochi più antichi e identitari della cultura italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it