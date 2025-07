Pacchi non consegnati in vendita a Ferrara | 10 minuti per sceglierli poi scopri cosa c’è dentro

Sei pronto a scoprire il lato misterioso dello shopping? Dal 15 al 20 luglio, il centro commerciale Nuova Darsena di Ferrara si trasforma nel palcoscenico di King Colis, lo strano e affascinante pop-up store dedicato ai pacchi non consegnati. Un'occasione unica per acquistare pezzi segreti a prezzi irresistibili e vivere un’esperienza di acquisto sostenibile e divertente. Non perdere l’opportunità di svelare cosa c’è dentro i pacchi sorpresa!

Ferrara, 4 luglio 2025 – Lo shopping piĂą curioso arriva anche al centro commerciale Nuova Darsena di Ferrara, dove dal 15 al 20 luglio, si apriranno le porte del pop-up store di King Colis, l'originale format di acquisto sostenibile e misterioso. King Colis è una startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi accessibili.

