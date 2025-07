Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 4 Luglio 2025

Preparati a vivere un’altra emozionante puntata di Beautiful, in onda oggi alle 13:40 su Canale 5. Tra rivelazioni sorprendenti e colpi di scena, la famiglia Forrester si trova ad affrontare momenti di grande tensione e speranza. Cosa succederà a Eric? Scopri tutte le anticipazioni e i dettagli esclusivi su Zon.it, perché questa giornata promette di tenerti incollato allo schermo. Non perdere neanche un attimo!

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it. . In ospedale, Finn e Bridget informano il resto della famiglia che Eric ha superato l’operazione, ma che ci sono state delle complicazioni e che oltre all’emorragia ha avuto un arresto cardiaco e anche se sono riusciti a stabilizzarlo, non ha ripreso conoscenza ed è attaccato al respiratore. Adesso non possono fare altro che aspettare e sperare che lui riesca a svegliarsi e che il suo organismo si riprenda. 🔗 Leggi su Zon.it