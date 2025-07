San Giovanni a Teduccio dispositivo temporaneo di circolazione per lavori | da quando

Se vivi o passi spesso da San Giovanni a Teduccio, tieni presente una novità importante: dal 7 luglio al 30 agosto 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione modificherà il traffico in Corso San Giovanni a Teduccio. Questa misura, adottata per lavori straordinari, coinvolge anche la sospensione di alcune fermate dell’ANM. Ecco tutto quello che devi sapere per muoverti senza problemi durante questo periodo.

A causa di alcuni lavori straordinari, è stati istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in Corso San Giovanni a Teduccio: ecco da quando. È istituito, dal 7 luglio al 30 agosto 2025, un dispositivo temporaneo di circolazione per lavori in Corso San Giovanni a Teduccio: • la sospensione della fermata ANM n°4157, ricadente nel tratto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Giovanni a Teduccio, dispositivo temporaneo di circolazione per lavori: da quando

In questa notizia si parla di: giovanni - teduccio - dispositivo - temporaneo

San Giovanni a Teduccio: nasconde droga in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato - Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha compiuto un’importante operazione a San Giovanni-Barra, arrestando un 58enne napoletano con precedenti penali.

Dispositivo di circolazione in corso San Giovanni a Teduccio a Napoli; Dispositivo temporaneo di circolazione in Corso San Giovanni a Teduccio per lavori; Dispositivi di circolazione.

Lavori nella zona orientale di Napoli: come cambia la viabilità fino al 2 maggio - Attualità San Giovanni a Teduccio Lavori nella zona orientale di Napoli: come cambia la viabilità fino al 2 maggio. Secondo napolitoday.it

Trasporti Napoli, le chiusure anticipate della metro e le variazioni delle linee bus della settimana - Per l’istituzione di un dispositivo temporaneo di circolazione, per lavori di manutenzione straordinaria al corso San Giovanni a Teduccio, a partire dal 12/05/2025 e programmaticamente fino al ... Come scrive napolitoday.it