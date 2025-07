Bucine e la valorizzazione dell' Olivone di Montebenichi

Bucine si distingue ancora una volta per il suo impegno nel valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico. Con il progetto dell'Olivone di Montebenichi, avviato oltre vent'anni fa e oggi simbolo di eccellenza locale, il territorio della Valdambra si arricchisce di un tesoro secolare che racconta storie di tradizione, passione e rinascita. Roberta Cellai, consigliera comunale, ci svela come questa pianta, antica e preziosa, continui a essere il cuore pulsante di Bucine e della sua identità .

Arezzo, 04 luglio 2025 – Il Comune di Bucine prosegue nella valorizzazione del proprio patrimonio agricolo e paesaggistico, con il progetto dell'Olivone di Montebenichi, iniziato oltre venti anni fa e oggi diventato un fiore all'occhiello per il territorio della Valdambra e non solo. "L'Olivone di Montebenichi - spiega Roberta Cellai, consigliera comunale e responsabile del progetto - è una pianta secolare, probabilmente di circa 500 anni, che abbiamo studiato insieme al CNR, all'Università di Firenze, alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo. Da questa pianta straordinaria sono stati riprodotti i suoi "figli" e, nel corso delle ricerche, nel territorio della Valdambra sono stati individuati ben 40 fenotipi diversi di piante di olivo, testimonianza della straordinaria bellezza locale". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bucine e la valorizzazione dell'Olivone di Montebenichi

In questa notizia si parla di: olivone - montebenichi - bucine - valorizzazione

Bucine e la valorizzazione dell'Olivone di Montebenichi; L’olivone di Montebenichi: un progetto di eccellenza per il territorio di Bucine; Olivone di Montebenichi, frantoio sperimentale e olio della biodiversità : il progetto che arriva fino al Meyer.

Bucine e la valorizzazione dell'Olivone di Montebenichi - L'olio della biodiversità prodotto dal Comune di Bucine non è in vendita, ma viene utilizzato come strumento di promozione del territorio e dei suoi valori. Lo riporta lanazione.it

Olivone di Montebenichi, frantoio sperimentale e olio della biodiversità: il progetto che arriva fino al Meyer - Il Comune di Bucine continua a investire con visione e dedizione nella valorizzazione del proprio patrimonio agricolo e paesaggistico. Da valdarnopost.it