Volvo e BNP Paribas guadagnano dal genocidio a Gaza la denuncia di Francesca Albanese sulle partnership delle aziende con Israele

In un contesto segnato da violenze e sofferenze, emergono inquietanti verità sulle alleanze economiche di grandi aziende come Volvo e BNP Paribas con il conflitto a Gaza. Francesca Albanese denuncia un sistema in cui il profitto alimenta il ciclo di violenza, coinvolgendo anche colossi internazionali. Ma quale prezzo pagano realmente le vittime di questa tragica equazione? È il momento di riflettere e agire contro un meccanismo che sfrutta il dolore per i propri interessi.

«Perché il genocidio di Israele a Gaza continua: perché è redditizio per molti ». L’equazione del Medio Oriente, secondo Francesca Albanese, è molto semplice: ci sono persone che muoiono, persone che sparano, e persone che per ogni proiettile esploso ingrassano le loro tasche. E ce n’è per tutti: banche, grandi produttori di auto, aziende di software. Un sistema che la relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi occupati ha denunciato in un report, ora nelle mani del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. «I fornitori passivi sono diventati deliberatamente contributori di un sistema di espulsione », ha commentato Albanese parlando con il Guardian. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: genocidio - gaza - francesca - albanese

Flashmob di Amnesty davanti a Farnesina: "Stop al genocidio a Gaza" - Un flashmob di Amnesty International si è svolto oggi davanti alla Farnesina a Roma, con l'obiettivo di fermare il genocidio a Gaza.

#Albanese all'evento per Gaza "Non in mio nome": "Dire che non è genocidio è ignoranza giuridica” #FrancescaAlbanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per il territorio palestinese occupato, denuncia con forza ciò che sta accadendo in Palestina: un # Vai su Facebook

Ieri a Madrid, con Yolanda Díaz, Francesca Albanese, Basel Adra e tante altre e altri. Per la Palestina libera. Contro il genocidio a Gaza. È il momento di costruire un’Internazionale della Pace. Ora. Vai su X

Economia del genocidio: il report ONU di Francesca Albanese; L’economia del genocidio. Il rapporto di Francesca Albanese svela per chi è un affare; «Un genocidio redditizio»: Francesca Albanese denuncia il sistema economico dietro la distruzione israeliana di Gaza.

Rapporto di Francesca Albanese all’Onu, ecco le aziende coinvolte nell’ “economia del genocidio” a Gaza - Dal report di Francesca Albanese emerge una rete globale di imprese che traggono profitto dalla distruzione di Gaza ... ilfattoquotidiano.it scrive

Francesca Albanese, il rapporto su Gaza e i territori palestinesi: occupazione e genocidio continuano perché sono redditizi - Dati e analisi, anticipati a Vanity Fair, della Relatrice speciale delle Nazioni unite che racconta la situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi e i profitti delle aziende del mondo inter ... Lo riporta vanityfair.it