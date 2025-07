Mario Adinolfi ha perso peso ma non le sue idee oscurantiste | ecco cosa ha detto

Mario Adinolfi ha perso peso, ma le sue idee oscurantiste restano salde. Dopo due mesi in Honduras, lontano dai comfort e immerso in un contesto di opinioni opposte, l’ex naufrago sembra essere tornato con le stesse convinzioni di sempre. La sua esperienza non ha scalfito i suoi principi su donne, famiglie arcobaleno e comunità LGBTQIA+. Nemmeno la fame e le sfide del reality sono riuscite a cambiare il suo punto di vista.

Due mesi in Honduras, lontano dai comfort, dalle certezze e circondato da persone con visioni del mondo diametralmente opposte alle sue. Eppure, nonostante il dimagrimento impressionante e i confronti serrati su temi sociali delicati, Mario Adinolfi sembra essere tornato da L'Isola dei Famosi esattamente com'era partito: con convinzioni granitiche su donne, famiglie arcobaleno e comunità LGBTQIA+. Nemmeno la fame e la convivenza forzata con altri naufraghi sono riuscite a scalfire la corazza ideologica del fondatore de Il Popolo della Famiglia.

