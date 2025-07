Saldi estivi 2025 diritti e rimborsi | quanto dura la garanzia

Gli attesi saldi estivi 2025 sono alle porte, pronti a invadere negozi e online fino al 31 agosto. Ma quanto conosci i tuoi diritti? Dalle garanzie ai rimborsi, sapere cosa aspettarti può fare la differenza tra un acquisto soddisfacente e una delusione. Scopriamo insieme le regole fondamentali per tutelarti al meglio durante questa stagione di sconti imperdibili. Preparati, perché conoscere i tuoi diritti è il primo passo verso acquisti consapevoli.

L’atteso periodo dei saldi estivi 2025 sta per iniziare: da domani, in molte regioni d’Italia, partiranno gli sconti che proseguiranno fino al 31 agosto. Forse in pochi sanno che per ogni acquisto ci sono regole ben precise da rispettare e altre lasciate alla discrezionalità del venditore. Ad esempio, se un prodotto è danneggiato o presenta un vizio, deve essere sostituito; diverso è il discorso per la merce in perfetto stato: il cambio di articoli senza difetti è a discrezione del negoziante. C’è anche la garanzia di due anni, valida anche per i prodotti in saldo. Cambi durante i saldi estivi 2025: cosa prevede la legge e cosa decide il negoziante. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Saldi estivi 2025, diritti e rimborsi: quanto dura la garanzia

Saldi estivi 2025, fissate le date - I saldi estivi 2025 in Liguria stanno per iniziare! Con un annuncio ufficiale del consigliere delegato allo Sviluppo economico e al Commercio, si conferma che le promozioni prenderanno il via sabato 5 luglio e termineranno lunedì 18 agosto, garantendo ai consumatori un'opportunità imperdibile per gli acquisti estivi.

