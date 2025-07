Si schianta con il furgone contro un camion nel Pavese | morta una 62enne ferito un 57enne

Un tragico incidente nel Pavese scuote la comunità: un violento schianto tra un furgone e un camion ha causato la morte di una donna di 62 anni, mentre un uomo di 57 anni è rimasto ferito. La scioccante collisione avvenuta tra Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli mette in evidenza ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le misure di prevenzione adottate.

Un furgone e un camion si sono scontrati nella mattinata del 4 luglio tra Villanova d’Ardenghi e Gropello Cairoli (Pavia). Una 62enne, alla guida del primo mezzo, è deceduta all'impatto, mentre il 57enne al volante del tir è rimasto ferito in modo non grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

