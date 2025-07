Premio Strega 2025 | Paolo Bajani vince con L’anniversario

Il Premio Strega 2025 ha incoronato Paolo Bajani, che con il suo romanzo "L’Anniversario" conquista il cuore della critica e dei lettori. Questo prestigioso riconoscimento, nato nel 1947 per valorizzare la narrativa italiana contemporanea, si conferma ancora una volta come la massima celebrazione della creatività letteraria del nostro paese. Un traguardo che consacra Bajani tra i grandi della letteratura italiana, lasciando tutti a riflettere sulle potenzialità e le infinite sfumature della narrazione moderna.

Il Premio Strega è il riconoscimento letterario più prestigioso d'Italia, assegnato ogni anno al miglior libro di narrativa scritto in italiano e pubblicato tra il 1° marzo dell'anno precedente e il 28 febbraio dell'anno in corso. Nato per valorizzare la narrativa contemporanea, il Premio rappresenta oggi un punto di riferimento per lettori, editori e autori, nonché una vetrina d'eccellenza per la letteratura italiana. Istituito nel 1947 su iniziativa di Maria Bellonci e con il sostegno del produttore di liquori Guido Alberti, proprietario della casa produttrice del celebre liquore Strega — da cui prende il nome — il premio ha saputo rinnovarsi nel tempo pur mantenendo intatto il suo prestigio e rigore critico.