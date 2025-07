correggio denunciato per il furto al distributore automatico

Un episodio che ha scosso il cuore di Correggio: un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver infranto il vetro di un distributore automatico, rubando bevande alcoliche e merendine. La prontezza dei Carabinieri, grazie alle immagini di videosorveglianza, ha permesso di individuare il responsabile, nonostante i divieti di dimora e il foglio di via. La sicurezza della comunità torna al centro dell’attenzione.

Correggio (Reggio Emilia), 4 luglio 2025 - Avrebbe infranto il vetro del distributore automatico esterno di una tabaccheria nel centro di Correggio, per poi asportare rubare lattine di bevande alcoliche ed alcune merendine. I carabinieri della locale caserma, grazie anche alla videosorveglianza, sono risaliti a un uomo di 39 anni, già gravato dal divieto di dimora nel territorio reggiano e da foglio di via da Correggio. Il presunto ladro è stato denunciato per furto aggravato. L’episodio risale al 29 maggio. Qualcuno ha infranto il vetro del distributore automatico della tabaccheria, rubando bevande e alimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it