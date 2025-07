Sinner e la separazione con Panichi | aveva rivelato segreti di spogliatoio di Parigi CorSera

Jannik Sinner continua il suo cammino a Wimbledon, ma dietro le quinte si svelano tensioni e segreti di spogliatoio. Dopo aver annunciato la separazione da Panichi-Badio, il suo preparatore atletico e fisioterapista, emergono dettagli intriganti che sconvolgono i fan e gli addetti ai lavori. Nonostante le dichiarazioni di calma, il retroscena di questa decisione rivela un mondo nascosto di strategie e rivalità che potrebbero influenzare il futuro del giovane campione.

Jannik Sinner è al terzo turno di Wimbledon, dove affronterà domani lo spagnolo Martinez. Dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz e, clamorosamente, contro Bublik l’Atp di Halle, il tennista numero 1 al mondo ha deciso di separarsi dal suo preparatore atletico e fisioterapista. Il retroscena della separazione tra Sinner e Panichi-Badio. Nonostante Jannik abbia ribadito più volte che non c’è stato nessun litigio particolare con Panichi e Badio, il Corriere della Sera svela: Brusco allontanamento di Panichi e Badio, colpevoli (il primo, il secondo è vittima collaterale) di aver rivelato segreti che non dovevano uscire dallo spogliatoio (di Parigi, in particolare). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner e la separazione con Panichi: aveva rivelato segreti di spogliatoio di Parigi (CorSera)

