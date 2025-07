Roma esplosione in un distributore di benzina | forte boato in tutta la città

Una forte esplosione ha scosso questa mattina Roma, scuotendo l’intera città e creando momenti di puro panico. In zona Prenestino, un distributore di benzina Agip è stato teatro di un incidente che ha lasciato tutti in allerta. Mentre i Vigili del fuoco sono sul posto per domare l’incendio, si susseguono aggiornamenti su feriti e condizioni di emergenza. Rimaniamo vicini alla capitale in questi momenti di crisi e solidarietà.

Roma, 4 luglio 2025 – Tanta paura a Roma questa mattina dove, in zona Prenestino, c’è stata un’esplosione di una cisterna in un distributore di benzina Agip. Il forte boato si è sentito in tutta la città. Panico fra i passanti che sono fuggiti per strada. Sul posto, via dei Gordiani 34, stanno intervenendo i Vigili del fuoco. L’incendio è tutt’ora in corso. Un vigile del fuoco è stato trasportato in ospedale. Ferito anche un operatore sanitario e alcuni poliziotti. Al 118 risultano 5 persone ricoverate. Sul posto sono sopraggiunte anche pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a circoscrivere l’area, fornendo ausilio alle operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Seguo con attenzione le conseguenze dell’esplosione avvenuta questa mattina in un distributore di benzina nel quartiere Prenestino, a Roma. Ho sentito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e resto in costante contatto con il Sottosegretario Alfredo Mantovan Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

