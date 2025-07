Vlahovic e la Juve arrivano a una svolta | incontro imminente con gli agenti e ipotesi inevitabile

Dusan Vlahovic, protagonista di un momento difficile alla Juventus, si prepara a un incontro cruciale con i suoi agenti, che potrebbe cambiare le sorti della sua avventura bianconera. La speranza di trovare una soluzione definitiva è sempre più concreta, aprendo scenari inaspettati per il futuro del bomber serbo e della squadra torinese. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda potrà evolversi e quali sorprese ci riserva il prossimo capitolo.

Dusan Vlahovic è finito ai margini del progetto tecnico della Juventus. L'incontro imminente tra Comolli e gli agenti del giocatore potrebbe portare a una svolta per sbloccare la sua situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vlahovic - svolta - incontro - imminente

Juventus, svolta cessioni: non solo Vlahovic, triplo addio a sorpresa - La Juventus si prepara a rivoluzionare la propria rosa in vista del prossimo calciomercato estivo, con cessioni che potrebbero andare ben oltre la possibile partenza di Vlahovic.

#live #CartaCanta #calciomercato #boss #springsteen #ACMilan #fcinter #juventus #MondialeperClub. #SamueleRicci #Vlahovic #LautaroMartinez #Calhanoglu Vai su Facebook

Vlahovic e la Juve arrivano a una svolta: incontro imminente con gli agenti e ipotesi inevitabile; Svolta Vlahovic, l’agente va dalla Juve: sul tavolo anche la risoluzione del contratto; Svolta Vlahovic-Juve: Trasferimento ad un passo.

Svolta Vlahovic, l’agente va dalla Juve: sul tavolo anche la risoluzione del contratto - La Juventus è come un gran bel concerto di mezz’estate, magari proprio quello di Bruce Springsteen a cui, ieri sera, a San Siro, ha assistito anche Damien Comoll i: da lì non vorresti andartene mai. Segnala tuttosport.com

Vlahovic Juve, tira aria di svolta: atteso a breve l’incontro tra l’entourage del serbo e Comolli! Cosa può succedere - Cosa può succedere dopo il summit in programma Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda i ... juventusnews24.com scrive