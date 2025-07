Pensavo fossimo diretti verso quel tipo di amore che ho visto tra i miei genitori 60 anni di matrimonio Non ce l’ho con lui ma con me stessa | non imparo mai Resto una bambina a cui piace sognare

Rossella Brescia, icona della danza e della televisione italiana, si apre in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, rivelando non solo il suo debutto cinematografico con Jastimari di Riccardo Cannella, ma anche i momenti difficili della separazione da Luciano Cannito, dopo 18 anni di relazione. In un mondo che cambia, lei ci insegna che la vera forza nasce dall’amore verso se stessi e dai sogni che ci tengono vivi. La sua storia ci ricorda che l’autenticità è la chiave per continuare a sognare.

Rossella Brescia, icona della danza e della televisione italiana, si apre in un'intervista esclusiva al settimanale Oggi, parlando non solo del suo debutto cinematografico come protagonista in Jastimari di Riccardo Cannella, ma anche della dolorosa separazione dal regista e coreografo Luciano Cannito, dopo una relazione durata 18 anni. La notizia della loro rottura, avvenuta nell'agosto 2024, ha sorpreso molti, e la ballerina pugliese non nasconde il peso emotivo di questa svolta nella sua vita. «Pensavo fossimo diretti verso quel tipo di amore che ho visto tra i miei genitori, 60 anni di matrimonio. Non ce l'ho con lui, ma con me stessa: non imparo mai. Resto una bambina a cui piace sognare»

