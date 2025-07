Enock Barwuah il fratello di Mario Balotelli | carriera nel calcio matrimonio il figlio Noah social

Enock Barwuah, il fratello minore di Mario Balotelli, ha deciso di scrivere la propria storia nel mondo del calcio, lontano dall'ombra ingombrante del celebre fratello. Con determinazione e passione, si sta facendo strada nei campi, distinguendosi per il suo talento e la sua personalità . Tra sfide, successi e momenti di vita privata, Enock cerca di costruire un percorso autentico e riconoscibile. E il suo viaggio è tutto da scoprire...

Brescia, 4 luglio 2025 – Una vita all’ombra, ingombrante, del fratello. Ma anche un’ostinazione sufficientemente motivata per individuare una propria strada, per altro nei campi frequentati senza mai essere banale dal fratello di cui sopra. Signori e signori, Enock Barwuah. Ovvero Balotelli junior. Ma nessuno si azzardi a chiamarlo così. Il profilo. Enock è il fratello minore di Mario Balotelli, attaccante dal talento imponente almeno quanto la propensione a buttarsi via (va detto, non esclusivamente per colpe sue). Più piccolo di tre anni – Enock è nato nel febbraio del ‘93, mentre Mario è dell’agosto ‘90 –  il suo destino, inizialmente, si divide da quello del futuro Super Mario che tanto ha fatto ammattire i tifosi delle squadre in cui ha giocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it