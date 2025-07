Sebastiano Esposito Inter anche il Cagliari ci prova | è sfida a tre per l’attaccante!

Il futuro di Sebastiano Esposito rimane avvolto nel mistero, con l'Inter che valuta diverse opzioni per il suo giovane talento. Mentre il Cagliari si inserisce nella corsa, creando una sfida a tre per assicurarsi le sue qualitĂ di punta, il mercato estivo si infiamma di possibilitĂ e strategie. Quale strada sceglierĂ il destino di Esposito? La risposta si delinea tra sogno e realtĂ , mentre il calciomercato si prepara a sorprenderti.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Il Cagliari sta muovendo i primi passi per costruire una rosa giovane e ambiziosa, puntando su profili futuribili e capaci di interpretare un calcio moderno e dinamico. In questo contesto si inserisce il forte interesse per Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietĂ dell’ Inter, reduce da varie esperienze in Italia e all’estero. Per i rossoblĂą, guidati dal nuovo direttore sportivo, Esposito rappresenta il profilo ideale: giovane, talentuoso, versatile. 🔗 Leggi su Internews24.com